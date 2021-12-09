Дагестанские энергетики за год недополучили около миллиарда

Безучетное потребление электроэнергии в текущем году обошлось дагестанским энергетикам в миллиардные потери, - сообщили в пресс-службе главы региона.

"За 11 месяцев текущего года не учтено и отнесено к потерям 432 млн кВт/ч, это более 1 млрд рублей в денежном эквиваленте. Потребители заинтересованы в том, чтобы выводить из строя приборы учета и использовать бесконтрольно электроэнергию, что приводит к ее массовому хищению и росту количества майнинг-ферм", - рассказал директор филиала компании "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомед Абдурашидов, передает ТАСС.

Незаконно подключающиеся к электросетям представляют серьезную угрозу региональной энергосистеме - от нехватки напряжения в сетях и частых аварий страдают обычные потребители.

Так, накануне в 36 населенных пунктах пяти районов республики люди остались без электричества, и это не в самые сложные погодные условия, и не в самых высокогорных территориях, - сообщил глава региона Сергей Меликов.

"То есть, в условиях, когда в Дагестане не хватает мощностей запитать строящиеся больницы, детские сады, школы, отдельные лица присваивают столь дефицитные общественные ресурсы. Все это говорит о том, что ситуация в топливно-энергетическом комплексе и в сфере жилищно-коммунального хозяйства требует самого пристального внимания. У меня очень большие нарекания к чиновникам", - заявил Меликов, поручив подготовить письмо в адрес руководства "Россетей" с просьбой провести служебную проверку по фактам обнаружения и подключения к ЛЭП майнинговых ферм.