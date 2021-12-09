Узбекистан выполнит план по вакцинации от коронавируса на 2021 год

Полностью курс вакцинации от COVID-19 до конца уходящего года могут пройти 65-70% взрослых жителей Узбекистана, рассказал заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабеков.

"Контингент, который получил полный курс вакцинации, сейчас составляет 52,7%. Это говорит о том, что к концу года 65-70% населения получит полный курс вакцинации", - цитирует его РИА Новости.

Чиновник добавил, что это именно те 21,5 млн человек взрослого населения, которых предполагалось привить в этом году.

Отабеков уточнил, что Узбекистан на сегодняшний день входит в число немногих стран мира, где для вакцинации против коронавируса используется большой ассортимент препаратов.