"Красная" зона Казахстана по коронавирусу перестала пустовать

В Казахстане снова появились регионы, относящиеся к "красной" зоне по распространению коронавируса. Об этом рассказал здравоохранения РК Алексей Цой на заседании правительства.

"На сегодняшний день в "красной" зоне Акмолинская область", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Еще накануне к "красной" зоне не относилось ни одного региона.

Цой добавил, что в "желтой" зоне на сегодня находятся пять регионов - Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области, а также столица - Нур-Султан.

Казахстан в целом и все остальные регионы относятся к "зеленой" зоне. Речь идет о Жамбылской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, городах Алматы и Шымкенте.