"Омикрон" подстегнул спрос на нефть

Котировки нефти снова пошли вверх на сообщениях о том, что новый штамм коронавируса "омикрон" не серьезно не скажется на мировой экономике.

Так, к 8:15 мск февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,6 (0,79%), до $76,42 за баррель, а январские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожали на $0,7 (0,97%), до $73,06 за баррель, - передает "Интерфакс".

Напомним, накануне Pfizer и BioNTech SE опубликовали предварительные результаты лабораторных исследований эффективности вакцины компаний против штамма "омикрон", которые показали, что три дозы вакцины обеспечивают уровень защиты от "омикрона", аналогичный двум дозам против обычного вируса CОVID-19.

Конечно, "омикрон" может привести к некоторому ослаблению спроса на нефть, но его последствия не будут столь страшными, как ожидалось.