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Азербайджанский солдат убит армянскими военными на границе

Азербайджанский солдат убит армянскими военными на границе

В результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении минувшей ночью на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб военнослужащий армии Азербайджана Асиф Алиев, - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, опубликованном на его официальном сайте.

"В результате соответствующих мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, противник был подавлен", - говорится в сообщении.

Вся ответственность за возникшую очередную напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении, - отметили в Минобороны Азербайджана.

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