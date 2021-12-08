ФК "Ахмат" укомплектуется местными воспитанниками

Руководство Чечни намерено через пять лет укомплектовать футбольный клуб "Ахмат" воспитанниками местной академии футбола "Рамзан" на 70%, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"Министерство намерено вывести на новый уровень деятельность академии футбола "Рамзан". Планируется, что через пять лет около 70% игроков ФК "Ахмат" будут местными воспитанниками. Этому вопросу мы намерены уделить особое внимание", - написал он на своей странице во "ВКонтакте" после встречи с новым региональным министром по физической культуре и спорту Мусой Дадаевым.

Кроме того, ведется работа по совершенствованию материально-технической базы профильных учреждений, в частности, капитальный ремонт республиканского центра спортивной подготовки имени А. А. Кадырова.

Глава республики также подчеркнул, что важно проводить сборы спортсменов внутри региона, где имеется необходимая развитая инфраструктура.