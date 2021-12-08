В Дагестане состоялся фестиваль уличной культуры

В Махачкале на базе спортивного комплекса Дагестанского государственного аграрного университета прошел фестиваль уличной культуры, сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи Дагестана.

Фестиваль был организован ведомством в рамках реализации программы "Профилактика противодействия проявлениям экстремизма в Республике Дагестан". В церемонии открытия приняли участие замдиректора РМЦ Минмолодежи Дагестана Эмиля Улумиева и главный специалист-эксперт отдела по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию министерства Шевкет Крумов.

Участники фестиваля соревновались в следующих конкурсах: "Граффити", "Уличные танцы", "Стритбол", "Воркаут", "BMX", "Скейтбординг". По итогам соревнований в каждом из направлений были определены победители. Им вручили дипломы и памятные подарки.