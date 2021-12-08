Капитальный ремонт двух мостов провели на трассе Р-217 "Кавказ" в Северной Осетии

Капитальный ремонт двух мостов проведен в Северной Осетии на трассе Р-217 "Кавказ". Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"Оба сооружения расположены над Алханчуртским каналом недалеко от границы с Ингушетией", - уточнили в компании.

На мостах увеличено число полос движения с двух до четырех, ширина каждой полосы составила 3,5 м.

На время работ движение транспорта было перенаправлено на один из мостов со светофорным регулированием.