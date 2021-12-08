Двукратный золотой призер Олимпиады может сразиться с экс-чемпионом UFC

Победитель Олимпийских игр 2004 и 2008 годов по вольной борьбе Мавлет Батиров может провести схватку с бывшим чемпионом UFC Генри Сехудо. Об этом заявил боец смешанных единоборств Али Багаутдинов.

По его словам, поединок может состояться в следующем году в рамках профессиональной борцовской лиги "Вольник".

"Мы не смотрим, кто сколько денег будет просить, мы просто хотим эту схватку сделать, Кто в Дагестан приедет и будет говорить "дайте мне деньги за борьбу", тот от борьбы и уйдет!" - приводит слова Багаутдинова "Спорт-Экспресс".

Он уточнил, что в данный момент проводит переговоры с Сехудо, который пока ожидает пополнения в семье и даст ответ позже.

"Условия устно уже оговорены. С Мавлетом уже договорились. Постараемся в 2022 году сделать такую схватку", - указал боец.