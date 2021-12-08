Игрок "Астаны" признан лучшим футболистом года

Полузащитник "Астаны" из Нур-Султана Марин Томасов стал лучшим футболистом 2021 года в Казахстане по результатам проведенного Профессиональной футбольной лигой страны опроса среди руководителей клубов, главных тренеров и капитанов команд-участниц чемпионата Казахстана.

Отмечается, что хорватский игрок провел 33 матча за текущий год во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 14 результативных передач. Томасов в ходе голосования получил 120 баллов, сообщает Sputnik Казахстан.

На втором месте расположился нападающий "Кайрата" Вагнер Лав с 71 баллом. Тройку замкнул голкипер костанайского "Тобола" Александр Мокин, который набрал 59 очков.