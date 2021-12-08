Литовские пенсионеры готовятся умирать

Последние недели литовские СМИ пишут исключительно о миграционном кризисе и проблемах безопасности. Таким образом общественность пытаются убедить в необходимости увеличить оборонные возможности страны.

Modern Diplomacy пишет, что освещаемые проблемы стали оправданием для увеличения финансирования вооруженных сил и закупок оружия оборонным сектором. Разговоры, встречи и визиты зачастую завершаются обещаниями поддержать государство при условии, что оно готово увеличить свои военные расходы. И Литва соглашается без раздумий. Хотя задуматься есть над чем.

Министр финансов Гинтаре Скайсте недавно заявила на пресс-конференции, что оборонные расходы будут увеличены с 2,03% до 2,05% в 2022 году. Она добавила, что политические партии поддерживают постепенное увеличение бюджета до 2,5% к 2030 году. Причем речь идет не просто о цифрах на бумаге. Это миллионы евро. Только в этом году национальные оборонные траты составили €1,017 млрд или 2,02% ВВП. В следующем году они возрастут до €1,176 млрд.

Основной получатель бюджетных денег - Министерство обороны, а не государственная Пограничная служба Министерства иностранных дел Республики Литва, что было бы логично, учитывая сложившиеся обстоятельства. Но не только Пограничной службе необходимо дополнительное финансирование.

Ситуация с пенсиями в стране сложна как никогда. ”Пенсии, которую получают пожилые граждане, им не хватает”, - говорит Грасильда Макаревичене, президент Литовской ассоциации пожилых людей. По словам эксперта, в стране есть разные категории пенсионеров. Есть те, кто работал в правительстве и теперь получают хорошие пособия, но обычному пожилому человеку прожить на пенсию очень сложно. Лекарства очень дорогие. Цены на продукты тоже значительно выросли. Даже картофель, основой продукт пенсионеров, подорожал. Не хватает клиник в небольших городах и деревнях.

Президент Ассоциации пожилых людей отметила, что пенсионеры находятся на грани отчаяния. Она с горечью добавила, что после уплаты налогов и покупки лекарств у людей преклонного возраста остается €70-100 на еду.

В Литве каждый третий гражданин получает пенсию. Около 30% пенсионеров в стране находятся за чертой бедности.

Может быть, власти ждут, пока COVID-19 убьет большинство пожилых, и правительству не придется принимать меры, чтобы платить им больше, задается вопросом Modern Diplomacy.