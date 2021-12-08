Иран депортирует тысячи афганцев еженедельно

Иран стал прибежищем для людей, бегущих из Афганистана после захвата власти "Талибаном" (движение, запрещенное в РФ). По данным Associated Press, более миллиона граждан покинули Афганистан по состоянию на 21 ноября.

Newsweek отмечает, что большинство мигрантов начинает свой путь в западном афганском городе Герат. Преодолев опасные 482 километра через пустыни и горы, они попадают в Пакистан, а оттуда уже в Иран. Международная организация по миграции выяснила, что на конец ноября количество депортаций из ИРИ оказалось на 30% выше, чем за весь 2020 год. Associated Press сообщает, что Иран отправляет обратно в Афганистан от 20-30 тыс. беженцев каждую неделю.

Помимо множества других проблем, в результате прихода "Талибана" к власти в августе была прекращена международная поддержка - один из главных источников дохода страны. Таким образом сотни тысяч сотрудников государственных предприятий остались без денег, люди потеряли работу, и помощи им ждать неоткуда.

Перевозчик людей в Герате, попросившая не называть ее имени, рассказала Associated Press, что с момента захвата талибами власти она перевозит до 300 человек в неделю, что гораздо больше обычных 50-60 беженцев в первой половине года. ”Страна уничтожена, так что людям приходится бежать. Мне кажется, я поступаю правильно. Если бедный человек просит меня о помощи, разве я могу ему отказать. Я молю господа, чтобы он помог и мне, и ему”, - сказала женщина-перевозчик.

Каждый день множество автобусов везет сотни людей из Герата к границе. Там они связываются с перевозчиками и начинают многодневное странствие, иногда в битком набитых пикапах, а иногда пешком, по опасным горным маршрутам, в темноте, избегая пограничников и грабителей. Добравшись до Ирана, большинство остается там и ищет работу. Мало кто надеется попасть куда-то еще. ”Мы направляемся в Европу, - сказал 20-летний Харун, сидящий в автобусе со своим другом Фуадом. – В нашей деревне работы нет. У нас выбора нет, экономика в руинах. Даже если нам суждено погибнуть в пути, мы готовы и к такому”.

Всё больше афганцев, подхлестываемых отчаянием, пересекает иранскую границу. После прихода талибов к власти в середине августа экономический кризис в стране усилился, миллионы людей оказались без работы и возможности прокормить свои семьи. По данным Норвежского совета по делам беженцев, за последние три месяца более 300 тыс. человек нелегально прибыли в Иран. Каждый день границу пересекают 4-5 тыс. беженцев.

Европейский союз тоже готовится к наплыву афганцев, которые пытаются добраться до берегов Европы в период, когда ЕС настроен в принципе закрыть свои двери для всех мигрантов. Пока афганцев, прибывающих в Европу не так много. По данным еженедельного миграционного отчета ЕС за 21 ноября, ”уровень пересечений европейской границы афганскими мигрантами остается стабильным”. Некоторые из беженцев, прибывших в Италию из Турции в ноябре, сообщили властям, что покинули свою страну после захвата власти талибами.

Большая часть мигрантов, добравшихся до Ирана, останется в стране. В ИРИ уже проживает более трех миллионов афганцев, которые на протяжении десятилетий бежали из разрушенного конфликтами государства.