Благодарная жительница Ставрополья подарила соседу украденный у гостя телефон

Подозреваемую в похищении мобильного телефона установили и задержали в Ессентуках, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть обратился 32-летний местный житель, он рассказал о пропаже сотового телефона.

Вскоре правоохранители установили личность подозреваемой, которой оказалась 50-летняя знакомая потерпевшего.

Оказалось, что потерпевший был в гостях у своих знакомых и после застолья решил заночевать у них. Когда он погрузился в сон, хозяйка дома взяла его телефон и зарядное устройство и подарила их своему соседу.

Утром гость хватился телефона. Женщина не только не созналась, но и помогала искать пропажу.

"В отделе полиции женщина в содеянном созналась, пояснив, что сосед всегда внимательно к ней относился, помогал, и таким образом она решила выразить благодарность ему и его семье", - отметили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).