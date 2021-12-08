Саакашвили не сможет участвовать в суде из-за нездоровья

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не сможет прибыть на запланированное на завтра судебное заседание по уголовному делу о незаконном пересечении госграницы. Соответствующая запись появилась на его официальной странице в Facebook.

"По состоянию здоровья завтра я не смогу присутствовать на судебном процессе", - цитирует ее ТАСС.

Напомним, по данным следствия, бывший грузинский президент тайно приехал в страну 28 сентября в грузовике с молочной продукцией с Украины. Кроме него подозреваемыми по делу проходят еще четыре человека: они, по версии Генпрокуратуры, помогали политику передвигаться по стране, пока он не был арестован 1 октября в Тбилиси.