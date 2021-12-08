Спектакль-эпос "Лейли и Меджнун" впервые представят в Азербайджане

Премьера спектакля-эпоса "Лейли и Меджнун" состоится 17 декабря в Баку во Дворце Гейдара Алиева.

Постановка по мотивам поэмы Низами Гянджеви "Лейли и Меджнун" создана при поддержке министерства культуры и совместной организации Дворца Гейдара Алиева и Объединения ашугов Азербайджана. Спектакль посвящен 880-летию со дня рождения азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви и подготовлена в рамках Года Низами Гянджеви.

Сценаристом выступил председатель Объединения ашугов Азербайджана, заслуженный деятель науки Магеррам Гасымлы, доктор философии по филологии Алтай Мамедли. Режиссером-постановщиком эпоса стала заслуженная артистка Инара Бабаева.

Роль Лейли в спектакле исполнит Самира Алиева, на других ролях заняты заслуженные деятели культуры: Али Зейналабдинов (Гейс), Кямаля Губадлы (мать Лейли), Солмаз Косаева (мать Гейса), Гяляндар Зейналов (мастер-ашуг), Эльмеддин Мамедли (Зейд - друг Гейса), Шахнияр Алиев (отец Гейса), Наби Нагиев (отец Лейли) и другие.

Билеты на спектакль уже поступили в продажу, цена начинается от 10 манатов.