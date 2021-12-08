Детский сад на 300 детей появится под Анапой

В станице Анапской будет построен детский сад на 280 мет, он станет самым большим в сельском округе, пишут "Кубанские новости".

На улице Николаевской возведут трехэтажное здание, его площадь составит свыше 7 тыс кв м. В настоящее время территорию подготавливают, ведутся геодезические работы.

Ожидается, что детский сад начнет работать в первой половине 2023 года. Мэр Анапы Василий Швец посетил место будущего строительства и призвал подрядчика уложиться в сроки - на строительные работы отвели 13 месяцев.

Вокруг детского сада появятся игровые площадки и теневые навесы, территория будет благоустроена.