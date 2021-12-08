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В Краснодаре стартуют юбилейные показы фильма Кубрика "Заводной апельсин" (ВИДЕО)

Кадр из фильма "Заводной апельсин", режиссер Стенли Кубрик, 1971 год
Кадр из фильма "Заводной апельсин", режиссер Стенли Кубрик, 1971 год

Уже завтра, 9 декабря, в краснодарском "Киномаксе" стартуют показы скандального сатирического фильма Стэнли Кубрика "Заводной апельсин".

В прокат фильм легендарного режиссера выпускает компания "Иноекино". В честь 50-летия создания ленты зрители увидят ее отреставрированную версию, которая создавалась специально к юбилею картины.

Фильм снят по одноименному роману-антиутопии Энтони Берджесса, автор фантазирует на тему свободы воли, контроля государства над человеком и страха общества перед юностью, ее увлечениями и субкультурами. В центре сюжета оказывается лидер банды подростков, который попадает в тюрьму и подвергается специальной обработке по подавлению подсознательного стремления к противозаконным действиям.

Лента получила четыре номинации на премию "Оскар" - фильм, режиссер, адаптированный сценарий, монтаж.

Все сеансы в Краснодаре пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

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