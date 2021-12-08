В Краснодаре стартуют юбилейные показы фильма Кубрика "Заводной апельсин" (ВИДЕО)

Уже завтра, 9 декабря, в краснодарском "Киномаксе" стартуют показы скандального сатирического фильма Стэнли Кубрика "Заводной апельсин".

В прокат фильм легендарного режиссера выпускает компания "Иноекино". В честь 50-летия создания ленты зрители увидят ее отреставрированную версию, которая создавалась специально к юбилею картины.

Фильм снят по одноименному роману-антиутопии Энтони Берджесса, автор фантазирует на тему свободы воли, контроля государства над человеком и страха общества перед юностью, ее увлечениями и субкультурами. В центре сюжета оказывается лидер банды подростков, который попадает в тюрьму и подвергается специальной обработке по подавлению подсознательного стремления к противозаконным действиям.

Лента получила четыре номинации на премию "Оскар" - фильм, режиссер, адаптированный сценарий, монтаж.

Все сеансы в Краснодаре пройдут на английском языке с русскими субтитрами.