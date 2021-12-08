Власти КЧР приведут в порядок оросительную систему Ногайского района

Власти Карачаево-Черкесии практически заново выстроят оросительную систему протяженностью около 60 км в Ногайском районе республики, - сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

"Процесс предусматривает демонтаж старой и строительство новой закрытой трубчатой сети общей протяженностью 59,639 км с последующей заменой поливной техники для орошения земель площадью 3 тыс га, что позволит увеличить урожайность возделываемых на участке сельскохозяйственных культур более чем в четыре раза", - рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Эксперты Главгосэкспертизы России уже выдали положительное заключение на проектно-сметную документацию реконструкции оросительной сети КСП "Эркен-Юртский", расположенной в Ногайском районе республики.

Проект реализуется в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, - говорится в сообщении.