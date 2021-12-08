Путин: Россия выполнила почти все задачи по импортозамещению

Российские власти выполнили почти все задачи по импортозамещению, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

"Средства затрачены немалые, и результат есть хороший. Мы практически решили все задачи, которые перед собой ставили", - цитирует главу государства ТАСС.

Он признал, что ранее Россия практически не занималась инновациями, хотя они входят в число наиболее важных направлений импортозамещения: прежде руководству страны приходилось работать над импортозамещением в оборонно-промышленном комплексе, хотя и это было в итоге связано с высокими технологиями.

Российский лидер уточнил, что пока остаются вопросы, связанные с микроэлектроникой, однако и в этой области перспективы "хорошие".