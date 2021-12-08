Ростов примет международный форум по возобновляемой энергетике

В мае будущего 2022 года в Ростове-на-Дону пройдет Международный форум "Возобновляемая энергетика" (ARWE-2022), в работе которого примут участие свыше 1 ты. человек из 10 стран, - сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

"В прошлом году большая часть прироста наших генерирующих мощностей пришлась именно на возобновляемые источники энергии, и неслучайно этот форум пройдет именно у нас. Уверен, мероприятие станет достойной платформой для диалога в вопросах международного сотрудничества и обсуждения перспективных пилотных проектов в области зеленой энергетики", - рассказал Сорокин, добавив: форум позволит сформировать новые возможности в части эффективной кооперации по реализации государственных и корпоративных стратегий низкоуглеродного будущего, передает "Интерфакс".

В Ростовской области уже введены в эксплуатацию шесть ветроэлектростанций суммарной мощностью 610 МВт, общий объем поставленной ветроэлектростанциями электроэнергии на оптовый рынок с момента их запуска превысил 1,6 тыс ГВт/ч.

В рамках форума запланировано проведение городского фестиваля, который познакомит жителей и гостей Ростова-на-Дону с экологическими проблемами и необходимостью ответственного окружения к окружающей среде: это выставка ВИЭ, мастер-классы и другие элементы интерактивной программы, - добавил замгубернатора.