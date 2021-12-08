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Творческая арт-встреча состоится в картинной галерее в Ставрополе

Творческая арт-встреча состоится в картинной галерее в Ставрополе

К Международному дню гор, который отмечается 11 декабря, в картинной галерее пейзажей художника П.М. Гречишкина пройдет арт-встреча "Горные легенды".

В этом году ее посвятят художественной интерпретации сказаний, мифов и легенд о горах.

"Художники на протяжении двух часов будет работать над визуальным воплощением образов героев мифов и легенд. Художественный процесс будет сопровождать академический вокал", - говорится в релизе.

Мероприятие проводится совместно с партнером музея культурной некоммерческой организацией "Эризм".

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