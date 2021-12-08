Творческая арт-встреча состоится в картинной галерее в Ставрополе
К Международному дню гор, который отмечается 11 декабря, в картинной галерее пейзажей художника П.М. Гречишкина пройдет арт-встреча "Горные легенды".
В этом году ее посвятят художественной интерпретации сказаний, мифов и легенд о горах.
"Художники на протяжении двух часов будет работать над визуальным воплощением образов героев мифов и легенд. Художественный процесс будет сопровождать академический вокал", - говорится в релизе.
Мероприятие проводится совместно с партнером музея культурной некоммерческой организацией "Эризм".