В школы КБР Wi-Fi придет через год

Школы Кабардино-Балкарии (КБР) обеспечат высокоскоростным интернетом и полноценным покрытием Wi-Fi в 2023 году, - сообщили сегодня в пресс-службе главы и правительства региона.

"За три года к высокоскоростному интернету было подключено 187 социальных объектов, планируется подписание дополнительного соглашения на 2023 год о выделении республике из федерального бюджета более 310 млн рублей на обеспечение в школах полноценного покрытия Wi-Fi", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Такая задача стоит перед руководством республики в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" и регионального проекта "Цифровые технологии", - отметили в пресс-службе, добавив, что глава республики Казбек Коков поручил проанализировать качество обеспечения высокоскоростным интернетом учреждений образования и, в случае необходимости, оказать им помощь, чтобы у учащихся и учителей была возможность полноценно пользоваться всеми возможностями информационной инфраструктуры для повышения эффективности учебного процесса.