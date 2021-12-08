Эрдоган и Раиси обсудили сотрудничество между Турцией и Ираном

Президент Ирана Эбрахим Раиси и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в котором они подчеркнули активное сотрудничество между странами в области экономики и борьбы с терроризмом. Об этом сообщает Mehr.

"Главный способ борьбы с терроризмом - это уважение суверенитета государств, и, учитывая яркую историю борьбы Ирана с терроризмом, мы приветствуем сотрудничество всех стран в борьбе с терроризмом", - отметил Раиси.

Обратив внимание на важность двусторонних отношений в экономической и торговой сферах, президент Ирана пояснил, что вскоре, после встречи в Тегеране, развитие сотрудничества вступит в новую фазу.

Раиси также заявил, ссылаясь на прошедшие недавно встречи и консультации в регионе, что региональные проблемы должны решаться внутри стран региона и при активном участии региональных игроков, никакой необходимости в иностранном вмешательстве нет.

Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул важность сотрудничества между странами, прежде всего в области экономики и безопасности. "Идея сотрудничества сейчас преобладает среди стран региона, и недавний обмен визитами и консультациями показал ее успех", - пояснил турецкий лидер.

Эрдоган также заявил о необходимости проведения встреч между руководством Ирана и Турции. Он добавил, что отношения между странами войдут в новую фазу после его визита в Тегеран.