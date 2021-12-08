ЧМ по шахматному блицу и рапиду не состоится в Казахстане

Мировой чемпионат по шахматному блицу и рапиду, который должен был пройти в Казахстане в текущем месяце, не состоится. Такое сообщение распространила пресс-служба Международной федерации шахмат (FIDE).

В нем говорится, что причиной этого решения стали новые ограничительные меры, введенные властями Казахстана: согласно ним, все прибывающие в страну обязаны проходить недельный карантин.

В FIDE уточнили, что обсуждают возможность перенести турнир.

Напомним, чемпионат мира по блицу и рапиду должен был состояться в Нур-Султане 25-31 декабря.