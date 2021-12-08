Лавров - Мирзояну: необходимо ускорить запуск делимитации границ и разблокировки коммуникаций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

В нем говорится, что дипломаты обсудили актуальные вопросы российско-армянской, региональной и международной повестки, обратив особое внимание на ход реализации сочинских договоренностей лидеров АР, РА и РФ от 26 ноября текущего года.

"С российской стороны ударение сделано на необходимости обеспечить скорейший запуск работы по делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией, а также перевести в практическую плоскость договоренности в рамках Трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных и экономических связей под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России", - подчеркивается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.