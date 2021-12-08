В Сулейман-Стальском районе Дагестана вырастет сад фундука

В скором времени в Сулейман-Стальском районе Дагестана на площади в 113 га разобьют сад фундука.

"При финансовой поддержке Сбера будет реализован инвестиционный проект по закладке и уходу за фундуковым садом, объем финансирования составляет 59 млн рублей, проект реализуется в рамках государственной поддержки АПК", - говорится в сообщении пресс-службы банка, передает "Это Кавказ".

В минувшем 2020 году за счет средств инвестора компанией "Восход" уже было заложено 40 га сада, а также создана необходимая инфраструктура, а осенью 2019 года были заложены первые 150 га.

Планируется, что общая площадь садов фундука в регионе до конца текущего 2021 года достигнет 1 тыс га, - сообщил ранее замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов.