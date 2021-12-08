Тегеран: всеобъемлющий документ об ирано-турецком сотрудничестве находится на стадии завершения

Всеобъемлющий документ о сотрудничестве между Тегераном и Анкарой уже находится на стадии завершения, сообщил спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф перед отъездом в Турцию, где он примет участие в 16-й конференции Парламентского союза государств-членов ОИС.

"Иран и Турцию связывают очень хорошие отношения", - цитирует его Mehr.

"Документ о всестороннем сотрудничестве между Ираном и Турцией находится на стадии завершения, и мы воспользуемся возможностью, которую предоставляет двухдневная поездка, чтобы обсудить с турецкими властям дальнейшую координацию в этом направлении", - пояснил председатель парламента.

Политик напомнил, что Тегеран и Анкара ведут активное сотрудничество как в регионе, так и на международной арене.

Он добавил, что в программу поездки входят консультации с турецкими бизнесменами, сделавшими инвестиции в Иран, цель которых - облегчение процедур в рамках экономических отношений.