В СКФУ будут развивать молодежный походный туризм

Руководство Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) подключится к развитию походного молодежного туризма на грант конкурса по поддержке развития студенческого туризма в вузах, организованного Российским университетом дружбы народов (РУДН), - сообщили в пресс-центре вуза.

"Определены 25 вузов-получателей мер поддержки студенческих туристических клубов. Среди них и СКФУ, который стал обладателем гранта в размере около 500 тыс рублей. Средства будут направлены на повышение уровня студенческого походного туризма, закупку необходимого для этих целей оборудования", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

"Сейчас на базе СКФУ создается Молодежный туристический центр округа, и грант - это дополнительный ресурс для университета, который способен вывести на новый уровень культуру походного туризма", - рассказал руководитель межрегионального туристического центра на Северном Кавказе Фарход Эркинов.