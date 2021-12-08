Найдется ли Организации тюркских государств место в Арктическом совете

На недавней встрече Организации тюркских государств в Стамбуле была принята декларация "Видение тюркского мира до 2040 года". Эта программа станет стратегическим документом, определяющим будущее сотрудничество между тюркскими государствами и народами, сообщает сайт телерадиокомпании Турции TRT World.

Поначалу внимание Организации тюркских государств будет сосредоточено на регионах Евразии с многочисленным тюркским населением, но если организация намерена играть глобальную роль, признавая важность тюркской культуры, языка и общей истории, ей не стоит игнорировать и Арктику. Арктический совет может способствовать продвижению интересов тюркского мира, особенно якутов и долган, проживающих за Полярным кругом.

Таяние льдов в Арктике открывает не только новые рыночные возможности, но и новые вызовы безопасности. По некоторым оценкам, до 13% неразведанных запасов нефти и почти треть неразведанных запасов природного газа находятся в Арктике. В последние годы в регионе наблюдается рост судоходства, торговли, туризма и добычи полезных ископаемых.

Складывающаяся геополитическая ситуация в арктическом регионе привлекла внимание политиков всего мира. Хотя в арктический регион включены лишь восемь государств (Канада, США, Россия, Дания, Исландия, Финляндия, Норвегия и Швеция), все больше стран и международных организаций обращают внимание на этот регион. У Организации тюркоязычных государств также есть веские причины не выпускать его из поля зрения.

В российской Республике Саха (Якутия) проживают около 500 тысяч тюрков-якутов. Республика Саха расположена в северо-восточной части Сибири и занимает пятую часть всей территории Российской Федерации. Свыше 40% территории республики находится за Полярным кругом, причем этот регион богат полезными ископаемыми и другими природными ресурсами. На территорию республики Саха также приходится значительная часть арктического побережья России, вдоль которого проходят новые судоходные пути, соединяющие европейские и азиатские рынки. Долганы - еще один тюркский народ Арктики. Их численность около 8 тысяч человек, они живут на севере Красноярского края России.

Одна из заявленных целей Организации тюркских государств - "продвижение ценностей и интересов тюркского мира на региональной и международной арене". Поэтому Организация тюркских государств может рассмотреть возможность подачи заявки на получение статуса наблюдателя в Арктическом совете.

Арктический совет считается главной площадкой для обсуждения вопросов развития арктического региона. Он был учрежден в 1996 году для координации действий и совместной работы восьми арктических государств над важными региональными проблемами.

Есть немало стран, организаций и групп коренных народов, имеющих законные интересы в Арктическом регионе. Арктический совет имеет три категории членства: государства-члены (восемь приарктических государств); постоянные участники (шесть организаций, представляющих коренные народы Арктики) и наблюдатели. Последняя категория открыта для неарктических государств, межправительственных и межпарламентских организаций, а также глобальных и региональных неправительственных организаций.

В настоящее время в организации 38 наблюдателей, включая Китай, Италия, Сингапур и различные международные организации. Наблюдателям разрешается посещать собрания, делать устные заявления, представлять письменные заявления, участвовать в рабочих группах и финансировать их (менее 50% бюджета рабочей группы), а также высказывать мнения по обсуждаемым вопросам.

Если Организация тюркских государств получит статус наблюдателя в Арктическом совете, это не подорвет суверенитет России, а лишь поможет продвижению и сохранению тюркской идентичности якутов и долган. В конце концов, общая культура - это то, что связывает между собой страны Организации тюркских государств.

Возможно, Турция тоже захочет рассмотреть возможность подачи заявления на получение статуса наблюдателя. В настоящее время 13 неарктических стран имеют статус наблюдателей в Арктическом совете. Расположение не мешает получению статуса наблюдателя. Например, в 2013 году наблюдателем стал Сингапур. А географически Турция намного ближе к Полярному кругу, чем Сингапур.

Влияние тюркского мира сейчас возрастает. Несмотря на некоторую напряженность в двусторонних отношениях между США и Турцией, Турция остается важным членом НАТО и союзником США. Венгрия, наблюдатель в Организации тюркоязычных государств, также является членом НАТО и союзником США. Важность других стран-участниц Организации тюркоязычных государств, таких как Азербайджан и Казахстан, для США все больше возрастает, особенно в вопросах энергетической безопасности.

Как межправительственная организация, заинтересованная в культурном благополучии и сохранении тюркских народов (в данном случае живущих за Полярным кругом), Организация тюркских государств отвечает критериям наблюдателя в Арктическом совете.