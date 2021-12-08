Иран готов поставлять свою электроэнергию в сети Азербайджана и России

Иран готов подключить свои электрические сети к электросетям России и Азербайджана, - заявил министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан.

На встрече с послом Азербайджанской Республики в Тегеране Али Ализаде Мехрабиан подчеркнул готовность Ирана расширять энергетические связи с Азербайджаном, отметив, что иранская сторона завершила исследовательский проект синхронизации (подключения электрической сети) энергосистем Ирана, Азербайджана и России и готова к исполнительной эксплуатации данного проекта, - передает ИРНА.

Согласно договоренностям между Тегераном, Баку и Москвой, электросеть Ирана будет подключена к Российской Федерации через Азербайджан.