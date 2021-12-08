Мгер Григорян: Азербайджан и Армения разделяют подходы по открытию железнодорожного сообщения

У Баку и Еревана имеются общие подходы по открытию железнодорожного сообщения между странами, заявил на заседании Национального Собрания РА в ходе правительственного часа вице-премьер Мгер Григорян, представляющий Армению в трехсторонней группе по разблокированию транспортных коммуникаций.

"Наши переговоры и обсуждения касаются железнодорожной линии от Ерасха до Горадиза. Эта линия важна тем, что позволяет получить связь с Ираном из Ерасха", - цитирует его News.am.

Помимо этого, обратил внимание вице-премьер, таким образом Армения сможет получить доступ к грузинской железной дороге. Все эти шаги, по его словам, помогут решить одну из инфраструктурных проблем в регионе.