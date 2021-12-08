Эрдоган рассказал, в чем спасение Турции

Одновременно с интенсивным усилением промышленных мощностей, Турция будет постепенно развивать производство и занятость, эти меры будут поддерживаться низкими процентными ставками и сбалансированным обменным курсом.

Такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания правительства.

"Мы видим спасение Турции в инвестициях, занятости, производстве, экспорте и профиците текущего счета, а не в рецептах, продиктованных глобальными интересами", - приводит слова турецкого лидера "Анадолу".