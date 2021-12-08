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Пашинян: разблокирование коммуникаций выгодно и Армении, и Азербайджану

Пашинян: разблокирование коммуникаций выгодно и Армении, и Азербайджану

Власти Армении заинтересованы в разблокировании всех транспортных коммуникаций в регионе, - заявил сегодня на заседании Национального Собрания (парламента) Армении премьер-министр республики Никол Пашинян.

Таким образом Азербайджан получит возможность обеспечить автомобильное и железнодорожное сообщение с Нахчываном по территории Армении, а Армения, в свою очередь, получит железнодорожное сообщение с Ираном и Россией по территории Азербайджана, - отметил Пашинян, передает NEWS.am.

По этой логике следует продвигаться в направлении решений имеющихся проблем, - добавил армянский премьер.

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