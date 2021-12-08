МЭР: годовая инфляция в России превысит прогнозы ЦБ и правительства

Инфляция в России в уходящем году окажется выше, чем ожидали правительство и Центробанк, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Давайте посмотрим, что будет в ближайшие недели. В тоже время, абсолютно понятно, что и нашу оценку, и оценку ЦБ, конечно, инфляция по концу года превысит", - цитирует его РИА Новости.

Министр уточнил, что она будет находиться "вокруг диапазона 8 плюс".

Глава МЭР обратил внимание на то, что, понимая риски разгона инфляции, кабмин заранее вынес все необходимые решения по индексации в будущем году социальных пособий на уровень фактической инфляции, Минсельхоз реализует меры по увеличению предложения продуктов на рынке.