В Сочи озвучили прогноз по туристам в новогодние праздники

В дни новогодних праздников отели Сочи ждет максимальная загрузка, - сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

"В праздничные дни Сочи готовится принять более 250 тыс туристов. Загрузка объектов размещения в горном кластере составит около 95%", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Большой приток туристов создаст значительную нагрузку на дорожную сеть курорта, поэтому для туристов будет создана удобная схема передвижения, будет обеспечена транспортная доступность ко всем горнолыжным курортам, а временные перехватывающие парковки помогут исключить стоянки автомобилей на обочинах вдоль трассы в Красной Поляне.

Также будет проработан вопрос трансфера с представителями санаторно-курортной отрасли, - заверил мэр Сочи Алексей Копайгородский.