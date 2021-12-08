Житель Западного Казахстана попытался остановить стрельбой массовую драку

Мужчина ночью открыл стрельбу у кафе в Уральске, он понесет ответственность, несмотря на благие намерения, сообщили в департаменте полиции Западно-Казахстанской области.

Установлено, что две компании, отдыхавшие в заведении, вступили в конфликт, который перетек на улицу, где завязалась драка. В это время прозвучал выстрел.

Камеры наблюдения запечатлели, как в воздух поднялась пыль, после чего в кадре появился и 33-летний подозреваемый с охотничьим ружьем в руках.

Целился стрелок в землю, уточняет телеканал КТК.

В этот момент к кафе приехали полицейские, они задержали всех участников драки.

"Пострадавших в этом инциденте нет. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали причастных к данному делу. Участники драки были привлечены к ответственности за хулиганство. А в отношении одного гражданина начато досудебное расследование за стрельбу в населенном пункте", - пояснила, ведущий специалист пресс-службы полиции ЗКО Лунара Амангалиева.

Известно, что ружье у мужчины было официально зарегистрировано.