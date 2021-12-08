Памятник Низами Гянджеви откроется в Минске в декабре

Председатель горисполкома Минска Владимир Кухарев сегодня обсудил с послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым нюансы установки в белорусской столице памятника азербайджанскому поэту Низами Гянджеви.

Памятник классику персидской поэзии уже установлен в сквере неподалеку от азербайджанского посольства, сейчас там завершаются последние штрихи по благоустройству.

"Ваша страна притягивает. У нас сотрудничество во всех сферах очень развито, и мы должны поддерживать темп, заданный нашими президентами, и дальше развивать культурные, гуманитарные связи", - сказал Ульви Бахшалиев, поблагодарив Владимира Кухарева за личное участие в установке памятника и добавив, что власти Азербайджана хотят внести свою лепту в украшение Минска, передает белорусское агентство БЕЛТА.

"Памятник очень красиво смотрится, сквер благоустроен. Надеемся, скоро мороз спадет, и мы будем говорить об открытии. С нашей стороны рассматривается вариант после 20-го декабря. Предложим несколько дат, когда будем готовы. Хотим, чтобы открытие было красивым", - сказал Ульви Бахшалиев.

Владимир Кухарев заверил, что все будет сделано должным образом, а в будущем это место станет местом притяжения людей, их общения, проведения культурных мероприятий и укрепления дружеских отношений между представителями разных национальностей.

Стороны отметили, что нет препятствий для символичного ответа - установки в Азербайджане памятника какому-либо белорусскому классику. Эта тема еще будет обсуждаться.