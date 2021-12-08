Северная Осетия возрождает "Кристалл"

Во Владикавказе возрождают завод "Кристалл", выпускавший во времена СССР бескислородную медь. Несколько десятков лет назад предприятие было практически монопольным производителем в стране, здесь работало около двух тысяч человек.

Бескислородная медь, обладающая высокой прочностью, электропроводностью, большой устойчивостью к коррозии и массой других положительных характеристик, применяется в оборонной промышленности, электронике, микроэлектронике, вакуумной технике, приборостроении, атомной и строительной промышленности и в других отраслях.

Инвестор из Санкт-Петербурга, решив, что собственный выпуск этой продукции выгоднее и надежнее, чем ее поставки из Китая и европейских стран, выкупил завод, провел необходимые юридические процедуры, вывел из состояния банкротства, закрыв практически все долги, осуществил технический аудит имеющейся инфраструктуры, пишет газета "Северная Осетия".

Сейчас запущен процесс восстановления основного производства – плавильного и прокатного цехов, коммуникаций. Уцелело самое главное – печи и прессы. Все они будут использованы, поскольку технология плавки и получения безвакуумной меди, по словам специалистов, остались прежними. Нужно менять отдельные части и узлы на станках, и некоторые станки на более производительные и менее энергозатратные, необходимо найти поставщиков для замены комплектации.

По мнению гендиректора ОАО "Кристалл" Хайдарбека Бутова, с кадрами на заводе проблем быть не должно, есть еще в республике плавильщики, токари, фрезеровщики, технологи. В этом, а также в создании лаборатории на базе завода поможет находящийся во Владикавказе Северо-Кавказский горно-металлургический институт. Вопрос, который еще остается решить - что делать с остальной территорией предприятия, которая составляет 15 га. Пока конкретного плана нет.

Первая плавка металла на "Кристалле" намечена на 1 февраля 2022 года.