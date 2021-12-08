В КБР начали готовить специалистов по математическому моделированию

Сегодня в Кабардино-Балкарском государственном университете (КБГУ) им.Х.М.Бербекова в Нальчике состоялась церемония открытия первой школы молодых ученых по математическому моделированию сложных систем, - сообщает пресс-служба вуза.

"Несмотря на то, что я химик, считаю, что математика - царица наук. Тот, кто хорошо знает математику, тот преуспеет в любой сфере в жизни. Именно математическое моделирование поможет разработать лекарство от коронавируса", - цитирует врио ректора КБГУ Светлану Хаширову "Интерфакс".

Школа, которой решено присвоить имя заслуженного деятеля Российской Федерации, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии Адама Нахушева, будет проводить ежемесячные научные семинары по исследовательской проблематике, а также издавать журнал для молодых ученых, начинающих исследовательскую работу в области математического моделирования сложных систем.