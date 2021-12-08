Пыльная буря, ливни и снег напали на Израиль

Сильная пыльная буря с обильными ветрами и ливнями прошла сегодня в Израиле, передает радио Kan.

По его данным, по всей стране наблюдается крайне сильное загрязнение воздуха пылевыми частицами.

В Иерусалиме 70-летняя женщина получила травму от ветки, сломанной ветром, она попала в больницу.

Уточняется, что шквальный ветер продолжает дуть вдоль всего побережья, на севере, в пустынях на юге и в центральной части страны.

Синоптики обещают ночью ливневые дожди с грозами в северной, центральной и восточной частях Израиля, в Иудейской пустыне и в районе Мертвого моря не исключены подтопления.

Кроме того, на горе Хермон на севере Израиля идет снег.