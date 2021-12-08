Ставропольских аграриев будут учить по программе работодателей

С нового 2022 года специалистов аграрного профиля будут учить на Ставрополье по программе "Профессионалитет", для чего на базе Ставропольского аграрного университета (САУ) будет создан образовательно-производственный центр, - сообщил сегодня вице-премьер правительства региона Владимир Ситников.

"Участвовать в программе будет САУ. …Со следующего года здесь будут готовить агрономов, ветеринаров, зоотехников, специалистов по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования. Эти кадры - опора всего агропромышленного комплекса", - написал он в своем аккаунте в Instagram, передает ТАСС.

Программа заработает с 1 сентября 2022 года, на ее реализацию из федерального бюджета до 2024 года предполагается выделить около 30 млрд рублей.

Принципиальное отличие "Профессионалитета" от обычного формата обучения в том, что ее формированием будут заниматься сами учебные заведения совместно с потенциальными работодателями, что позволит получать специалистов среднего звена, "заточенных" под современные потребности предприятий и хозяйств, - добавил Ситников.