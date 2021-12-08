Девушка и парень ограбили знакомого, чтобы шантажировать его фотографиями, в Махачкале

Девушка и молодой человек, подозреваемые в разбое, задержаны в Махачкале. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Третьего декабря в полицию обратился 30-летний уроженец Хасавюрта. Он рассказал, что накануне вечером в его квартире два человека во время возникшего скандала выстрелили из травматического пистолета ему в лицо, отняли у него сотовый телефон и 3 тыс рублей, а затем скрылись.

Правоохранители установили личности подозреваемых, задержали их и доставили в отдел. Ими оказались 24-летние девушка и молодой человек, живущие в Махачкале.

По их словам, они начали общение с потерпевшим на сайте знакомств. "Мужчина присылал очень откровенные фото, в том числе и в женской одежде, но закрывал на снимках лицо. Понимая, что в гаджете у него хранятся исходные варианты, которых значительно больше и лицо на них видно, они решили завладеть его мобильным телефоном для последующего шантажа, так как в нем, по их сведению, содержалась информация, компрометирующая последнего", - уточнили в полиции.

Сейчас подозреваемые задержаны, открыто уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ (разбой).