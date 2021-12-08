На Северном Кавказе востребованы продавцы и администраторы – исследование

В регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) самыми популярными и востребованными являются вакансии специалистов по продажам, - сообщили в сервисе по поиску работы HeadHunter.

"Самые востребованные в округе специалисты - это специалисты по продажам. Это и продавцы в магазинах, и торговые представители, и специалисты по оптовым продажам, и руководители отделов продаж крупных компаний и предприятий", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

К продажам относится каждая третья (35%) вакансия, также много предложений в сфере "Административный персонал" - это 17% всех вакансий в регионе, а также "ИТ, телеком" (14%), "Транспорт, логистика" (10%), "Рабочий персонал" (9%) и "Производство, сельское хозяйство" (8%).

"Причем, топ-6 профессиональных отраслей с самым большим количеством вакансий во всех регионах СКФО примерно одинаков, хотя у каждого региона есть своя специфика - где-то это сельское хозяйство или производство, где-то - туристическая сфера", - рассказала аналитик макрорегиона Юг сервиса Анастасия Кабинова.