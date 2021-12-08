Пашинян: Ереван примет участие в предварительной встрече в формате "3+3"

Ереван присоединится к предварительной встрече в формате "3+3", сообщил на правительственном часе в Нацсобрании Армении премьер-министр Никол Пашинян в ответ на соответствующий вопрос депутата от "Гражданского договора".

"10 декабря пройдет предварительное заседание этой рабочей группы в формате "3+3" - или, возможно, "3+2". Армения примет участие на уровне замминистра иностранных дел, так как именно на таком уровне предусмотрена эта встреча", - цитирует главу правительства Sputnik Армения.

Он уточнил, что армянская сторона продолжает придерживаться мнения о том, что в повестке работы формата "3+3" не должно быть вопросов, уже рассматриваемых в других форматах.