До конца года Северная Осетия получит лекарства от коронавируса

До конца текущего месяца врачи Северной Осетии получат более 5 тыс единиц лекарственных препаратов для лечения коронавируса, - сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Ожидается поступление 5,3 тыс флаконов препарата "Метилпреднизолон", а также 200 флаконов биологического препарата "Левилимад"", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В республике продолжается вакцинация от коронавируса: только за неделю, с 30 ноября по 7 декабря, защитные прививки сделали 6 тыс 425 жителей региона, - добавили в пресс-службе.