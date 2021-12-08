Саакашвили запретили звонить по телефону

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили запрещено совершать телефонные звонки в течение двух месяцев, об этом сообщил адвокат Шота Тутберидзе.

Ранее, 29 ноября, директор тюремной больницы №18 открыл дисциплинарное производство против задержанного, повредившего кардиомонитор при заселении в палату.

"Сегодня я был в глданском пенитенциарном учреждении №18, где мне передали распоряжение директора, согласно которому было установлено, что Саакашвили нарушил несколько положений Кодекса о заключении под стражу", - цитирует защитника Sputnik Грузия.

По словам адвоката, так как ущерб, причиненный оппозиционером, составляет 70 лари (около $23), то к нему применено дисциплинарное наказание в форме ограничения телефонных разговоров на два месяца.

Тутберидзе добавил, что на самом деле Саакашвили потерял это право еще в середине октября, и подчеркнул, что решение о дисциплинарном наказании необоснованно: при его вынесении не учитывалась причина, по которой заключенный толкнул аппарат.

"А причина заключается в том, что его похитили и с ним обращались бесчеловечно. Его затащили в камеру, и, естественно, у него была адекватная реакция, когда сотрудники пенитенциарной службы попытались насильно взять какие-то анализы или тесты", - пояснил он.

Тутберидзе пообещал, что постановление тюремной администрации будет обжаловано в суде.