На Дону появилось министерство региональной политики и массовых коммуникаций

В структуре правительства Ростовской области произошли изменения, которые утвердил губернатор региона Василий Голубев, - сообщает пресс-служба губернатора.

"В результате реорганизации прекратят работу три структурных подразделения: управления информационной политики, по взаимодействию с органами местного самоуправления, социально-политических коммуникаций, а их функции будут переданы новому министерству региональной политики и массовых коммуникаций", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На министерство будет возложена реализация государственной политики по развитию местного самоуправления, государственно-религиозных отношений, информационной политики, также оно будет содействовать развитию СМИ в регионе.

Курировать его деятельность будет первый заместитель губернатора, в ведение которого входят вопросы региональной, муниципальной, информационной политики и социально-политических коммуникаций, - говорится в сообщении.