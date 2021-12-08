Убивший двух человек в московском МФЦ признал вину

Задержанный накануне за стрельбу в МФЦ в Москве Сергей Глазов признал вину, об этом рассказали в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, члены которой посетили его в ИВС.

"Глазов подтвердил, что вину признает и что разрешения на оружие, из которого он стрелял, не имел. По его словам, он ранее служил в СВР [Служба внешней разведки - ред], но был уволен в 2009 году в звании подполковника", - цитирует сообщение ТАСС.

В ОНК уточнили, что задержанный уточнил, что пенсии он не получал, так как отслужил менее 20 лет, при этом он не работал, а жил на сделанные ранее сбережения.

Сергей Глазов пояснил, что пришел в МФЦ получать паспорт. Однако в здании от него потребовали надеть защитную маску, а он отказался, поскольку, по его словам, "не верит в санитарные правила". Мужчина воспринял ситуацию как отказ в выдаче паспорта, добавили в ОНК.