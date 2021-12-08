Два ингушских суда получили новые здания

Сегодня в новые специально построенные для них здания переехали Магасский и Карабулакский суды Ингушетии, ранее располагавшиеся в приспособленных под них помещениях, - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

В церемонии открытия Магасского суда приняли участие глава республики Махмуд-Али Калиматов и председатель Верховного суда Ингушетии Ибрагим Фаргиев. Глава региона отметил, что в сравнении с другими районными и городскими судами столичная судебная система испытывает наибольшую нагрузку, и в связи с этим открытие нового здания является важным событием и для работников судопроизводства, и для жителей региона.

"Здесь рассматривается более половины дел и материалов, находящихся в юрисдикции районных судов республики, и этот процесс не может проходить без развития материальной базы, без создания определённых удобств. В новом здании предусмотрены все условия для комфортной работы коллектива районного суда", - цитирует слова Калиматова "Интерфакс".

Глава субъекта считает важным, чтобы в удобной обстановке правосудие осуществлялось на качественно высоком уровне в интересах всего общества и конкретного человека, а права и интересы граждан получали достойную защиту.

Аналогичное важное событие произошло и в жизни работников Карабулакского районного суда, который также долгое время работал в приспособленном помещении, не предназначенном для осуществления судопроизводства, - добавили в пресс-службе Калимаатова.