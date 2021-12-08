Путин: президент Ирана совершит визит в Россию в начале будущего года

Российский президент Владимир Путин ожидает, что визит президента Ирана Эбрахима Раиси в РФ состоится в начале 2022 года. Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с греческим премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Путин отметил, что накануне обсуждал на переговорах по видеосвязи с американским коллегой Джо Байденом иранскую проблему.

"Я рассчитываю на то, что мое приглашение будет принято президентом Ирана, он в начале следующего года сможет посетить Россию с визитом", - приводит слова российского лидера ТАСС.

Глава государства уточнил, что российская сторона будет информировать "иранских друзей и партнеров" о ходе диалога с Вашингтоном.

Путин указал, что обсуждение этих вопросов будет продолжено "во время возможного визита президента Ирана в Россию в начале следующего года".